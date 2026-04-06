Посол ЄС знайшла уламок російського "Шахеда" під час прогулянки у Києві (фото)

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки київським лісом знайшла уламок російського безпілотника.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сама європейська дипломатка розповіла на сторінці у Facebook .

За словами представниці ЄС, інцидент стався кілька днів тому під час прогулянку лісом у Києві.

"Люблю ліси. Звикла знаходити там гриби чи перші весняні квіти. На цей раз знайшла великий шматок дрону Shahed. Ось так війна змінює країну. Ось яка сьогодні реальність в Україні", - розповіла Матернова.

Вона зазначила, що її охоронець перевірив знайдений фрагмент перед тим, як вона взяла його для фото.

"Він більше не міг вибухнути і не нашкодити нікому. І все-таки це було глибоко тривожне почуття", - додала дипломатка.

Матернова нагадала, що, попри пропозицію України про великоднє перемир’я, Росія продовжила атаки, які забрали життя щонайменше 16 людей і поранили понад 90.

"Це не може стати нормою. Прогулюватися весняним лісом та знаходити уламки зброї, призначеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на те, щоб без страху прогулюватися своїми лісами", - резюмувала представниця ЄС.

Фото: посол ЄС під час прогулянки київським лісом знайшла уламок "Шахеда" (Facebook/ Katarina Mathernova)