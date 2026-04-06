Посол ЕС нашла обломок российского "Шахеда" во время прогулки в Киеве (фото)

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки по киевскому лесу нашла обломок российского беспилотника.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сама европейский дипломат рассказала на странице в Facebook .

По словам представительницы ЕС, инцидент произошел несколько дней назад во время прогулку по лесу в Киеве.

"Люблю леса. Привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. На этот раз нашла большой кусок дрона Shahed. Вот так война меняет страну. Вот какая сегодня реальность в Украине", - рассказала Матернова.

Она отметила, что ее охранник проверил найденный фрагмент перед тем, как она взяла его для фото.

"Он больше не мог взорваться и не навредить никому. И все-таки это было глубоко тревожное чувство", - добавила дипломат.

Матернова напомнила, что, несмотря на предложение Украины о пасхальном перемирии, Россия продолжила атаки, которые унесли жизни по меньшей мере 16 человек и ранили более 90.

"Это не может стать нормой. Прогуливаться весенним лесом и находить обломки оружия, предназначенного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают того, чтобы без страха прогуливаться по своим лесам", - резюмировала представительница ЕС.

Фото: посол ЕС во время прогулки по киевскому лесу нашла обломок "Шахеда" (Facebook/ Katarina Mathernova)