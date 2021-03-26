Посол ЕС в Украине вакцинировался препаратом AstraZeneca
Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом компании AstraZeneca.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Замечательный способ закончить неделю!", - написал Маасикас.
При этом он добавил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.
Однако посол ЕС не сообщил, где именно привился от коронавируса.
An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021
Напомним, на 29 марта EMA созывает специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. В частности, специалисты предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако странам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.
Добавим, что ранее Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о возобновлении вакцинации данным препаратом.