Посол ЕС в Украине вакцинировался препаратом AstraZeneca

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку препаратом компании AstraZeneca.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Замечательный способ закончить неделю!", - написал Маасикас. При этом он добавил фото с записью о вакцинации в медицинской карте. Однако посол ЕС не сообщил, где именно привился от коронавируса. An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021