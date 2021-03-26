Посол ЄС в Україні вакцинувався препаратом AstraZeneca

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасвкас вакцинувався від коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом компанії AstraZeneca.

Про це він повідомив в Twitter .

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав Маасикас.

При цьому він додав фото з записом про вакцинації в медичній карті.

Однак посол не повідомив, де саме прищепився від коронавірусу.