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Посол ЄС в Україні вакцинувався препаратом AstraZeneca

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 20:01
Посол ЄС в Україні вакцинувався препаратом AstraZeneca Фото: Матті Маасікас (flickr.com/European Committee of the Regions)
Автор: РБК-Україна

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасвкас вакцинувався від коронавірусу. Він зробив щеплення препаратом компанії AstraZeneca.

Про це він повідомив в Twitter.

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав Маасикас.

При цьому він додав фото з записом про вакцинації в медичній карті.

Однак посол не повідомив, де саме прищепився від коронавірусу.

Нагадаємо, на 29 березня EMA скликає спеціальну групу експертів для внесення додаткових матеріалів до оцінки COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Зокрема, фахівці нададуть дані щодо потенційних ризиків після використання препарату.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики. Проте країнам рекомендували продовжувати стежити за повідомленнями про можливі побічні ефекти.

Додамо, що раніше Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень інформації про можливу появу тромбозу. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

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