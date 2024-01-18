Посол в ЄС назвав способи обходу вето Угорщини на 50 млрд євро для України

За словами дипломата, йдеться про "альтернативні варіанти", за допомогою яких ЄС може надати Україні таку макрофінансову допомогу у 2024-2027 роках без згоди Угорщини. Які саме:

Перший стосується створення Українського фонду, що діятиме 4 роки в рамках бюджету Євросоюзу. Другий - створення позабюджетного фонду, куди держави-члени блоку можуть робити внески.

Також Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію - йдеться про макрофінансову допомога у контексті періодичних запозичень від ЄК під гарантії.

Посол називає перший варіант "дешевим і зручним", тому йому віддається перевага.

"Угорщині відомо про інші варіанти. Будь-яка країна не може постійно бавитися у вето. В Угорщини та інших держав-членів є національні інтереси. Вони змушені працювати з іншими державами, щоб залишатися нормальною країною, яка може не лише блокувати, а й конструктивно працювати в ЄС", - висловив він думку.

Разом з тим дипломат допускає, що у фіналі будуть "якісь запобіжники чи варіанти перегляду фінансових показників". Минулого року Євросоюз надав близько 18 млрд євро для покриття бюджетного дефіциту - цього року орієнтовно будуть такі ж показники, пояснює Ченцов.

Посол додає, що надалі сума запозичень залежатиме від потреб.

Питання блокування Угорщиною 50 млрд євро від ЄС для України

Нагадаємо, у середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Тепер питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Разом з тим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, і необхідну кількість підписів вже було зібрано.

Також 17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що усі члени ЄС схвалять допомогу Україні на 50 млрд євро

Детальніше про те, як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето - читайте в матеріалі РБК-Україна.