Посол в ЕС назвал способы обхода вето Венгрии на 50 млрд евро для Украины

По словам дипломата, речь идет об "альтернативных вариантах", посредством которых ЕС может предоставить Украине такую макрофинансовую помощь в 2024-2027 годах без согласия Венгрии. Каких именно:

Первое касается создания Украинского фонда, который будет действовать 4 года в рамках бюджета Евросоюза. Второй - создание внебюджетного фонда, куда государства-члены блока могут вносить взносы.

Также Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию - речь идет о макрофинансовой помощи в контексте периодических заимствований от ЕК под гарантии.

Посол называет первый вариант "дешевым и удобным", поэтому ему отдается предпочтение.

"Венгрии известно о других вариантах. Любая страна не может постоянно играть в вето. У Венгрии и других государств-членов есть национальные интересы. Они вынуждены работать с другими государствами, чтобы оставаться нормальной страной, которая может не только блокировать, но и конструктивно работать в ЕС", - выразил он мнение.

Вместе с тем дипломат допускает, что в финале будут "некие предохранители или варианты пересмотра финансовых показателей". В прошлом году Евросоюз предоставил около 18 млрд евро для покрытия бюджетного дефицита - в этом году ориентировочно будут такие же показатели, объясняет Ченцов.

Посол добавляет, что в дальнейшем сумма заимствований будет зависеть от потребностей.

Вопрос блокирования Венгрией 50 млрд евро от ЕС для Украины

Напомним, в середине декабря 2023 на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопрос помощи Украине будет рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Также 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все члены ЕС одобрят помощь Украине в 50 млрд евро.

Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето - читайте в материале РБК-Украина.