Посол ЄС про атаку на Україну: хто ще сумнівається, що РФ хоче війни - читайте новини
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергову масовану атаку Росії, яка в ніч проти 24 травня спричинила руйнування у кількох регіонах, зокрема в Києві.
Про це вона написала у соцмережі X, повідомляє РБК-Україна.
"Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль - Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", - повідомила Матернова.
Вона також зазначила, що обстріли зачепили райони, де мешкають її колеги.
"Якщо хтось іще сумнівається, що Росія хоче продовження війни, почитайте новини", - написала вона.
Атака на Київ
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.
Сьогодні, 24 травня Росія завдала одного з найпотужніших комбінованих ударів по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони-камікадзе.
За даними Повітряних сил, загалом по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.
Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва. В Оболонському районі пошкоджені житловий будинок і торговий центр "Блокбастер Молл".
Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.
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