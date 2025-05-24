Посол ЄС про атаку на Україну: хто ще сумнівається, що РФ хоче війни - читайте новини

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергову масовану атаку Росії, яка в ніч проти 24 травня спричинила руйнування у кількох регіонах, зокрема в Києві.

Про це вона написала у соцмережі X, повідомляє РБК-Україна .

"Якщо хтось іще сумнівається, що Росія хоче продовження війни, почитайте новини", - написала вона.

Вона також зазначила, що обстріли зачепили райони, де мешкають її колеги.

"Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль - Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", - повідомила Матернова.

Атака на Київ

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.

Сьогодні, 24 травня Росія завдала одного з найпотужніших комбінованих ударів по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, загалом по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Уламки збитих цілей впали у шести районах Києва. В Оболонському районі пошкоджені житловий будинок і торговий центр "Блокбастер Молл".

Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.