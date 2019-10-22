Посол: дискуссия с Нидерландами по передаче Цемаха исчерпана

Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Нидерланды направили России запрос об аресте Цемаха

Дискуссия между Украиной и Нидерландами по передаче фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха на сегодня исчерпана. Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Чанцев.

По его словам, украинская сторона активно сотрудничала с Нидерландами на всех уровнях в вопросе передача Цемаха России в рамках обмена пленными.

"И сегодня мы считаем, что эта дискуссия в принципе исчерпана между Украиной и Нидерландами. Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию, и, поскольку он является гражданином Украины, у РФ нет никаких ограничений на его выдачу. Насколько мне известно, реакции россиян на указанный запрос пока не было", - отметил Чанцев.

Напомним, ранее Нидерланды попросили Россию о содействии в допросе Цемаха.

В сентябре нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Однако украинская сторона все равно передала его России в рамках большого обмена пленными.

По данным следствия, на момент катастрофы самолета Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.