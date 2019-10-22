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Посол: дискусія з Нідерландами щодо передачі Цемаха вичерпана

Новини » Політика    22.10.2019 - 15:27
Посол: дискусія з Нідерландами щодо передачі Цемаха вичерпана
Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Нідерланди направили Росії запит про арешт Цемаха

Дискусія між Україною та Нідерландами щодо передачі фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха на сьогодні вичерпана. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол України в Нідерландах Всеволод Чанцев.

За його словами, українська сторона активно співпрацювала з Нідерландами на всіх рівнях в питанні передача Цемаха Росії в рамках обміну полоненими.

"І сьогодні ми вважаємо, що ця дискусія в принципі вичерпана між Україною та Нідерландами. Нідерланди направили запит про арешт Цемаха в Російську Федерацію, і, оскільки він є громадянином України, у РФ немає жодних обмежень на його видачу. Наскільки мені відомо, реакції росіян на зазначений запит поки не було", - зазначив Чанцев.

Нагадаємо, раніше Нідерланди попросили Росію про сприяння в допиті Цемаха.

У вересні нідерландське слідство перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, на підозрюваного. Проте українська сторона все одно передала його Росії в рамках великого обміну полоненими.

За даними слідства, на момент катастрофи літака Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де було збито літак.

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Новини України Російська ФедераціяНідерландиMH17
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