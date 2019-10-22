Нидерланды в деле MH17 хотят изучить действия Украины и России, - посол

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Нидерланды интересуются, почему Россия закрыла небо за сутки до трагедии

Дополнительное расследование по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, которое инициировал парламент Нидерландов, призвано изучить действия Украины и России на момент трагедии. Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Чанцев.

По его словам, парламент Нидерландов решил инициировать расследование, в том числе потому, что родственники погибших интересуются действиями российских и украинских властей.

"Они хотят понять более подробно, как все происходило, как действовала Украины, а также как действовала РФ. Особенно - почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание. И сегодня никаких объяснений с российской стороны не было. Поэтому, если у кого-то есть что-то дополнительно сказать, то это именно Российской Федерации: как она действовала в тех условиях, и были ли основания закрытия неба", - отметил Чанцев.

Он подчеркнул, что украинская сторона предоставила всю информацию.

"Речь не идет о каком-то новое расследование в соответствии с положениями ICAO, но об исследовании практики управления воздушным движением в условиях конфликтов, в том числе действий Украины и РФ в июле 2014 года", - добавил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах изучат роль Украины в катастрофе MH17. Депутаты местного парламента потребовали внести ясность в вопрос, почему Киев не закрыл небо до трагедии.

Позже министр иностранных дел страны Стеф Блок отметил, что Украина гарантировала всестороннее сотрудничество в данном расследовании.