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Посол Данії про гаубиці Caesar: вони вам потрібніші, ніж нам

Вівторок 30 квітня 2024 09:28
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Посол Данії про гаубиці Caesar: вони вам потрібніші, ніж нам Фото: Оле Егберг Міккельсен, посол Данії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Сьогодні лінія фронту знаходиться в Україні, у зв'язку з чим гаубиці Ceasar потрібніші Силам оборони, аніж Данії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Відповідаючи на питання фінансування виробництва нових гаубиць, посол пояснив, що не може вдаватись до будь-яких подробиць, оскільки це може піти на користь ворогу.

"У нас нічого не залишилося (гаубиць Caesar, ред.), все, що у нас є, було пожертвуване, і філософія полягає в тому, що вони потрібні вам більше, ніж нам. На даний момент лінія фронту знаходиться в Україні, тому вони потрібні вам більше, ніж нам", - заявив Міккельсен.

Посол відзначив, що сьогодні Данія працює над тим, аби замінити віддані Україні гаубиці. Зокрема точаться дискусії про те, які саме Копенгаген планує придбати.

Гаубиці Caesar

Ефективна дальність Caesar складає до 42 кілометрів. Гаубиці використовують весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Зокрема їх швидкострільність складає 6 снарядів за хвилину.

В лютому 2023 Міністерство оборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мав на озброєнні.

Зокрема ще в березні 2024 міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що Париж також передасть Україні 78 артустановок Caesar. Також планує посилити поставку снарядів.

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