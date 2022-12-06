ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посол Британії: Цинічні ракетні удари РФ неефективні проти українського духу

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 06:41
Посол Британії: Цинічні ракетні удари РФ неефективні проти українського духу Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські масовані ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі та енергетичних об'єктах не допоможуть агресору послабити дух захисників України у протистоянні загарбникам.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Вона назвала російські атаки цинічними та жорстокими, але такі спроби залякати українців або зламати їхній дух - марні.

"Російські ракетні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості", - йдеться у публікації.

Посол Британії: Цинічні ракетні удари РФ неефективні проти українського духу

Фото: скріншот twitter.com/MelSimmonsFCDO

Нагадаємо, що попередні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, що сталися 22 жовтня, посол Британії назвала воєнним злочином.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня ЗСУ під час російської ракетної атаки збили понад 60 із понад 70 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
ISW про вибухи на авіабазах РФ: Може зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі
ISW про вибухи на авіабазах РФ: Може зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії