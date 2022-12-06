Посол Британії: Цинічні ракетні удари РФ неефективні проти українського духу

Російські масовані ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі та енергетичних об'єктах не допоможуть агресору послабити дух захисників України у протистоянні загарбникам.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Російські ракетні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості", - йдеться у публікації.

Вона назвала російські атаки цинічними та жорстокими, але такі спроби залякати українців або зламати їхній дух - марні.

Нагадаємо, що попередні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, що сталися 22 жовтня, посол Британії назвала воєнним злочином.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня ЗСУ під час російської ракетної атаки збили понад 60 із понад 70 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.