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Це не дасть Путіну те, чого він хоче. Посол Британії про ракетні атаки по Україні

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 22:07
Це не дасть Путіну те, чого він хоче. Посол Британії про ракетні атаки по Україні Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські атаки 22 жовтня на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином, проте це не дасть президенту РФ Володимиру Путіну того, що він хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

"Цивільне населення гине, і в результаті цього буде брак енергії", - йдеться у повідомленні.

Посол зазначила, що ракетні атаки Росії по містам України не дають Путіну те, чого він хоче. Вона підкреслює, що українці від цього не тікають.

"Можливо в цьому жахливо жити, проте з Києва видно, що Росія не виграє цей раунд", - додала Сіммонс.

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.

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