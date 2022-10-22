Це не дасть Путіну те, чого він хоче. Посол Британії про ракетні атаки по Україні
Російські атаки 22 жовтня на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином, проте це не дасть президенту РФ Володимиру Путіну того, що він хоче.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс.
"Цивільне населення гине, і в результаті цього буде брак енергії", - йдеться у повідомленні.
Посол зазначила, що ракетні атаки Росії по містам України не дають Путіну те, чого він хоче. Вона підкреслює, що українці від цього не тікають.
"Можливо в цьому жахливо жити, проте з Києва видно, що Росія не виграє цей раунд", - додала Сіммонс.
Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.
Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.
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