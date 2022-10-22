Це не дасть Путіну те, чого він хоче. Посол Британії про ракетні атаки по Україні

Російські атаки 22 жовтня на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином, проте це не дасть президенту РФ Володимиру Путіну того, що він хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

"Цивільне населення гине, і в результаті цього буде брак енергії", - йдеться у повідомленні.

Посол зазначила, що ракетні атаки Росії по містам України не дають Путіну те, чого він хоче. Вона підкреслює, що українці від цього не тікають.

"Можливо в цьому жахливо жити, проте з Києва видно, що Росія не виграє цей раунд", - додала Сіммонс.