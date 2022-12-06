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Посол Британии: Циничные ракетные удары РФ неэффективны против украинского духа

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Вторник 06 декабря 2022 06:45
Посол Британии: Циничные ракетные удары РФ неэффективны против украинского духа Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские массированные ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре и энергетических объектах не помогут агрессору ослабить дух защитников Украины в противостоянии захватчикам.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Она назвала российские атаки циничными и жестокими, но такие попытки запугать украинцев или сломить их дух - бесполезные.

"Российские ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности", - говорится в публикации.

Посол Британии: Циничные ракетные удары РФ неэффективны против украинского духа

Фото: скриншот twitter.com/MelSimmonsFCDO

Напомним, что предыдущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, произошедшие 22 октября, посол Британии назвала военным преступлением.

Ранее сообщалось, что 5 декабря ВСУ во время российской ракетной атаки сбили более 60 из более 70 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.

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Война России против Украины ракетный удар
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