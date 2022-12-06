Посол Британии: Циничные ракетные удары РФ неэффективны против украинского духа

Российские массированные ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре и энергетических объектах не помогут агрессору ослабить дух защитников Украины в противостоянии захватчикам.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

Она назвала российские атаки циничными и жестокими, но такие попытки запугать украинцев или сломить их дух - бесполезные.

"Российские ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности", - говорится в публикации.

Фото: скриншот twitter.com/MelSimmonsFCDO