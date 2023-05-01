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Посол Британії про роботу ППО у Києві: відповідає на "первомайський будильник" РФ

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 07:34
Посол Британії про роботу ППО у Києві: відповідає на "первомайський будильник" РФ Фото: посол Британії в Україні Мілінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Посол Британії в Україні сьогодні вранці, 1 травня, прокоментувала роботу українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Британії в Україні Мілінди Сіммонс.

"Зараз на вулиці шумно. Зважаючи на звук, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на "первомайський будильник" Росії", - заявила посол Британії в Україні.

Раніше ми писали, що українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

Крім того, повідомлялося, що в усіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. Роботу українських сил ППО підтвердили у Київській ГВА, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звуки вибухів.

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