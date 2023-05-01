Посол Британии о работе ПВО в Киеве: отвечает на "первомайский будильник" РФ

Посол Британии в Украине сегодня утром, 1 мая, прокомментировала работу украинских сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Британии в Украине Милинды Симмонс.

"Сейчас на улице шумно. Судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится отвечать на "первомайский будильник" России", - заявила посол Британии в Украине.

Ранее мы писали, что украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

Кроме того сообщалось, что во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога. Работу украинских сил ПВО подтвкрдили в Киевской ГВА, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также сообщалось, что вчера, 30 апреля, в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

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