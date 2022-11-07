Посол Британії пояснила, від чого залежить політичне рішення про вступ України до НАТО
Політичне рішення про вступ України до НАТО тісно пов'язане із необхідністю проведення значних оборонних реформ у нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтер'ю надзвичайного і повноважного посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс "Інтерфакс-Україна".
Вона зазначила що у вступі України до НАТО є елемент політичного рішення.
"Але я також вважаю, що існує тісний зв'язок між необхідністю істотних реформ і політичним рішенням, тому що якщо ви не досягнете прогресу в цих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення кількості членів", - сказала посол.
Сіммонс додала, що вимогу про оперативну сумісність української армії з арміями країн Альянсу було виконано ще до початку повномасштабної війни, але наразі існує необхідність в інституційній реформі оборонних механізмів.
"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона довела, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО", - сказала Сіммонс.
Проте, за її словами, НАТО розуміло спроможності ЗСУ ще до війни.
"Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку в цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано. Йшлося про інституціональну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, має відбутися ще багато роботи", - сказала посол.
Сіммонс зазначила, що ця реформа потрібна не лише для питання вступу або не вступу України до Альянсу, вона важлива для того, аби в майбутньому мати сильну армію.
"Цим людям треба, щоб їм не просто платили, їм потрібні прозорі можливості кар'єрного росту, їм треба, щоб було викоренено корупцію в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується і відстежуються належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, у свою чергу, означає, що вона може краще підтримувати свою армію", - сказала вона.
Посол додала, що ця робота триває з Міноборони України.
Сіммонс також зазначила, що Альянс відкритий для країн, які можуть колективно відігравати свою роль у європейській безпеці. Проте, за її словами, країна НАТО наразі зосереджені на екзистенціальній безпеці України.
Вона також вважає необхідним проведення дискусій щодо гарантії безпеки для України.
Нагадаємо, наприкінці вересня, після того, як Росія провела "референдуми" та незаконно анексувала окуповані області України, президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.
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