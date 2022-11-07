Посол Британии объяснила, от чего зависит политическое решение о вступлении Украины в НАТО

Политическое решение о вступлении Украины в НАТО тесно связано с необходимостью проведения значительных оборонных реформ в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс " Интерфакс-Украина ".

Она отметила, что во вступлении Украины в НАТО есть элемент политического решения.

"Но я также считаю, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением, потому что если вы не добьетесь прогресса в этих реформах, вы дадите очень удобную причину для тех, кто может быть менее заинтересован в продолжении расширения числа членов", - сказала посол.

Симмонс добавила, что требование об оперативной совместимости украинской армии с армиями стран Альянса было выполнено еще до начала полномасштабной войны, но существует необходимость в институциональной реформе оборонных механизмов.

"И, честно говоря, единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел, - она доказала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО", - сказала Симмонс.

Однако, по ее словам, НАТО понимало возможности ВСУ еще до войны.

"Мне жаль, что им пришлось пройти проверку в этом. Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено. Речь шла об институциональной реформе оборонных механизмах, оборонных закупках, человеческих ресурсов обороны и т.п., где, как мы все знаем, предстоит еще много работы", - сказала посол.

Симмонс отметила, что эта реформа нужна не только для вопроса вступления или не вступления Украины в Альянс, она важна для того, чтобы в будущем иметь сильную армию.

"Этим людям нужно, чтобы им не просто платили, им нужны прозрачные возможности карьерного роста, им нужно, чтобы была искоренена коррупция в части оборонных закупок, чтобы они могли доверять тому, что все закупается и отслеживаются должным образом. Это делает институцию сильнее, что в свою очередь означает, что она может лучше поддерживать свою армию", - сказала она.

Посол добавила, что эта работа продолжается с Минобороны Украины.

Симмонс также отметила, что Альянс открыт для стран, которые могут коллективно играть свою роль в европейской безопасности. Однако, по ее словам, страна НАТО сейчас сосредоточена на экзистенциальной безопасности Украины.

Она также считает необходимым проведение дискуссий по поводу гарантии безопасности для Украины.