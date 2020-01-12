Посол Британії спростував інформацію про участь у демонстраціях в Ірані

Ілюстративне фото (twitter.com/radiojibi)

Макэр взяв участь у заході в пам'ять про жертви авіакатастрофи і покинув місце подій до початку демонстрації

Посол Великобританії в Ірані Роберт Макэр спростував звинувачення іранської влади в організації та прийнятті участі в акціях протесту в Тегерані. Про це Макэр написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, він не брав участь у демонстраціях, а прийшов вшанувати пам'ять загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, серед яких були громадяни Великобританії.

"Я можу підтвердити, що я не брав участі в демонстраціях. Я пішов на поминальну службу в пам'ять про жертви катастрофи рейсу 752. Це нормально віддати дати поваги жертвам, деякі з яких були британцями. Я покинув місце подій - ред.) через п'ять хвилин, коли хтось почав скандувати", - написав Макэр.

Раніше РБК-Україна писало, що посла Великобританії в Ірані Роберта Макэра затримали на кілька годин за підозрою в організації акцій протестів 11 січня в Тегерані і участі в них. За словами іранських правоохоронців, Макэр фотографував те, що відбувається і "підбурював до радикальних дій".

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував затримання британського посла в Ірані Роберта Макера на акції протесту в Тегерані. За словами Раабе, дії іранської влади порушують міжнародне право, Іран ризикує стати світовим ізгоєм.

Нагадаємо, акції протесту в Тегерані почалися 11 січня після того, як влада Ірану визнали сбитие українського літака МАУ двома ракетами. Іранські демонстранти вимагають відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.