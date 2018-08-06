Послы стран G7 приветствуют завершение формирования ВАКС

Новости Политика 06.08.2018 - 16:46
Иллюстративное фото (army.mil)
Иллюстративное фото (army.mil)

В заявлении подчеркивается, что послы готовы поддержать стремление Украины к созданию эффективного суда

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют завершение законодательного процесса по формированию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом свидетельствует заявление послов в Twitter.

В заявлении подчеркивается, что послы готовы поддержать стремление Украины к созданию эффективного суда.

Послы стран G7 приветствуют завершение формирования ВАКС

"Послы стран "Большой семерки" G7 приветствуют завершение законодательного процесса по формированию антикоррупционного суда. Мы готовы поддержать стремление Украины к созданию эффективного суда, ключевого компонента системы независимых антикоррупционных институтов в Украине, целостность которых должна быть защищена", - отметили послы.

Кроме того, послы "Большой семерки" поощряют тесное сотрудничество между Украиной и МВФ по имплементации всех других необходимых мер для получения следующего транша от фонда.

"Мы также призываем тесное сотрудничество между Украиной и МВФ по имплементации всех других необходимых мер для получения следующего транша МВФ, что является важным для поддержания экономического роста и макроэкономической стабильности", - сказано в заявлении.

Напомним, глава государства Петр Порошенко заявил, что путь к созданию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт.

Как писало РБК-Украина, на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) претендуют 16 кандидатов на место, о чем сообщил член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка.

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Теги:  G7,  посол,  антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС