Посли країн G7 вітають завершення формування ВАКС

У заяві підкреслюється, що посли готові підтримати прагнення України до створення ефективного суду

Посли країн "Великої сімки" (G7) вітають завершення законодавчого процесу щодо формування Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це свідчить заява послів у Twitter.

У заяві підкреслюється, що посли готові підтримати прагнення України до створення ефективного суду.

"Посли країн "Великої сімки" G7 вітають завершення законодавчого процесу щодо формування антикорупційного суду. Ми готові підтримати прагнення України до створення ефективного суду, ключового компоненту системи незалежних антикорупційних інституцій в Україні, цілісність яких має бути захищена", - зазначили посли.

Крім того, посли "Великої сімки" заохочують тісну співпрацю між Україною та МВФ стосовно імплементації всіх інших необхідних заходів для отримання наступного траншу від фонду.

"Ми також заохочуємо тісну співпрацю між Україною та МВФ стосовно імплементації всіх інших необхідних заходів для отримання наступного траншу МВФ, що є важливим для підтримки економічного зростання та макроекономічної стабільності", - сказано у заяві.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко заявив, що шлях до створення Вищого антикорупційного суду повністю відкритий.

Як писало РБК-Україна, на посади суддів до Вищого антикорупційний суд (ВАКС) претендують 16 кандидатів на місце, про що повідомив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Станіслав Щотка.