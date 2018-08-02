На должности судей в ВАКС претендуют 16 кандидатов на место

Новости Политика 02.08.2018 - 16:07
Фото: Станислав Щотка (uacrisis.org)
Фото: Станислав Щотка (uacrisis.org)

В частности, 610 юристов заявили о намерениях принимать участие в конкурсе в ВАКС

На должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) претендуют 16 кандидатов на место. Об этом сообщил член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка, передает корреспондент РБК-Украина.

"ВККСУ провела процедуру о намерениях об участии в конкурсе в ВАКС. По итогам регистрации 610 юристов заявили о намерениях принимать участие в конкурсе в ВАКС, 172 - в Апелляционную палату ВАКС. Таким образом, имеется почти 16 желающих на место в высшем антикоррупционном суде", - сообщил Щотка.

Он добавил, что к участию в конкурсе в ВАКС приглашаются судьи с 5-ти летним опытом, адвокаты, ученые и работники с совокупным стажем на этих должностях в 7 лет.

Напомним, 2 августа ВККСУ объявила конкурс в Высший антикоррупционный суд. В ВАКС должны быть выбраны 39 судей.

Ранее председатель ВККСУ Сергей Козьяков сообщил, что о намерениях принимать участие в конкурсе в антикоррупционный суд заявили более полутысячи человек.

Председатель комиссии пояснил, что по состоянию на 31 июля, конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд еще не объявлен. Соответственно, прием документов от кандидатов еще не начат. А подача заявлений о намерениях участвовать - не имеет никаких юридических последствий.

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Теги:  НАБУ,  ВККСУ,  антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС