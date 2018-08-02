Порошенко: путь к созданию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт

Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде" (ВАКС). Об этом говорится на сайте президента.

Изменения позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты.

Кроме того, законом решаются вопросы организации деятельности ВАКС и гарантий деятельности его судей. В частности предусмотрено детализацию деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты ВАКС.

Также законом предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно апелляционной палатой ВАКС.

"С принятием этого закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а в Министерство иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов", - заявил Порошенко.

Напомним, 7 июня Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. 21 июня парламент одобрил за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

12 июля 2018 года 12 июля украинский парламент утвердил поправки к закону для создания антикоррупционного суда в части подачи апелляции. Согласно поправкам, все подследственные Национальному антикоррупционному бюро дела будут переданы в Высший антикоррупционный суд.