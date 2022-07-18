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Послы стран ЕС и Израиля посетили Винницу

Фото: послы стран ЕС посетили Винницу 18 июля (t.me/vinnytskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 18 июля, послы ЕС и Израиля в составе 20 дипломатов посетили Винницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Сегодня здесь делегация послов стран ЕС и Израиля - 20 дипломатов приехали поддержать виннитчан", - написал он.

По его словам, Винница сейчас находится на карте военных преступлений РФ.

"Уже более трех тысяч крылатых ракет применила россия против Украины. 14 июля ракеты "Калибр" попали в дом культуры, автостоянку возле больницы и парк… Три ракеты - цена жизни 24 человек, - напомнил он. - Трое детей - 4-летняя Лиза, 7-летний Максим и 8-летний Кирилл… В больницах до сих пор 63 раненых. Четырех тяжелобольных перевезли в больницы Львова и Польши… Двое пациентов - в критическом состоянии".

По словам Борзова, сейчас площадь Победы в Виннице перекрыта.

"Работают следователи. Общественный транспорт проезжает не останавливаясь... А фасад Дома офицеров выстоял. Обратился к дипломатам с просьбой помочь его спасти", - рассказал он.

Как сообщалось, Борзов ранее сообщил, что в больницах продолжают находиться 68 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии и 4 - в критическом. Возможно, нескольких пациентов в скором времени перевезут во Львовский ожоговый центр.Отметим, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.

Напомним, спасатели завершили разбор завалов, возникший в результате обстрела россиян Винницы 14 июля.

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Винница