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Посли країн ЄС та Ізраілю відвідали Вінницю

Фото: посли країн ЄС відвідали Вінницю 18 липня (t.me/vinnytskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 18 липня, посли ЄС та Ізраїлю в складі 20 дипломатів відвідали Вінницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Сьогодні тут делегація послів країн ЄС та Ізраїлю - 20 дипломатів приїхали підтримати вінничан", - написав він.

За його словами, Вінниця є тепер на карті воєнних злочинів РФ.

"Уже понад три тисячі крилатих ракет застосувала росія проти України. 14 липня ракети "Калібр" влучили у будинок культури, автостоянку біля лікарні та парк… Три ракети - ціна життя 24 людей,- нагадав він. - Троє дітей - 4-річна Ліза, 7-річний Максим і 8-річний Кирило… У лікарнях досі 63 поранених. Чотирьох важкохворих перевезли в лікарні Львова та Польщі… Двоє пацієнтів - у критичному стані".

За словами Борзова, наразі, площа Перемоги в Вінниці перекрита.

"Працюють слідчі. Громадський транспорт проїжджає не зупиняючись... А фасад Будинку офіцерів вистояв. Звернувся до дипломатів із проханням допомогти його врятувати", - розповів він.

Як повідомлялось, Борзов раніше повідомив, що у лікарнях продовжують перебувати 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.

Відзначимо, що кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів, що виникли внаслідок обстрілу росіян Вінниці 14 липня.

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Вінниця