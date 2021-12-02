Послы G7 призвали избрать нового руководителя САП без дальнейших промедлений

Послы стран "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Они призвали совершить процесс прозрачно и без дальнейших промедлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Послы G7 призывают комиссию, избирает нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию, и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", - отмечается в заявлении. Они добавили, что независимые антикоррупционные институты, включая с независимым Специализированным антикоррупционным прокурором, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику.