Послы G7 призвали избрать нового руководителя САП без дальнейших промедлений
Послы стран "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Они призвали совершить процесс прозрачно и без дальнейших промедлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу послов стран G7 в Украине в Twitter.
"Послы G7 призывают комиссию, избирает нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию, и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", - отмечается в заявлении.
Они добавили, что независимые антикоррупционные институты, включая с независимым Специализированным антикоррупционным прокурором, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику.
Напомним, 9 октября комиссия не смогла собраться чтобы назначить практическое задание для кандидатов.
Отметим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя САП, заявив, что члены комиссии должны выполнять свой долг.
Добавим, что США и ЕС выразили разочарование по поводу задержки в избрании руководителя САП, отметив, что это подрывает работу антикоррупционных органов.