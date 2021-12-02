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Посли G7 закликали обрати нового керівника САП без подальших зволікань 

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 09:28
Посли G7 закликали обрати нового керівника САП без подальших зволікань  Фото: посли G7 закликали обрати нового керівника САП без подальших зволікань (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Посли країн "Великої сімки" (G7) зробили заяву з приводу обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Вони закликали звершити процес прозоро та без подальших зволікань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу послів країн G7 в Україні в Twitter.

"Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості", - наголошується в заяві.

Вони додали, що незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним Спеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику.

Нагадаємо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника САП, заявивши, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Додамо, що США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.

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