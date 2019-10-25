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Послы ЕС отложили рассмотрение отсрочки Brexit

Новости » В мире    25.10.2019 - 15:08
Послы ЕС отложили рассмотрение отсрочки Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В ЕС хотят дождаться голосования британских депутатов относительно проведения досрочных парламентских выборов

Послы Европейского союза отложили рассмотрение относительно продления срока выхода Великобритании из ЕС до следующего понедельника или вторника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, такое решение было принято, чтобы учесть результаты голосования депутатов о том, согласиться ли парламент с требованием премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сказал, что дискуссия послов не завершилась каким-либо продвижением. "Нет решения", - сказал он.

Напомним, британский парламент провалил голосование за сделку о выходе Великбритании из Евросоюза. В парламенте заявили, что будут голосовать за отсрочку Brexit.

Ранее сообщалось, что Джонсон стремится получить одобрение своей сделки по Brexit, пытаясь протолкнуть ее через парламент в ускоренные сроки, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 31 октября. Если соглашение не будет одобрено, Джонсон планирует провести досрочные выборы до конца года.

Также отметим, что большинство государств-членов ЕС (кроме Франции) хотят принять условия продления, запрошенные ранее Джонсоном в письме, отправленном в прошлую субботу, согласно которому Brexit может быть отложен до 31 января.

Также РБК-Украина писало, что правительство Великобритании не планирует проводить дебаты на следующей неделе непосредственно по Вrexit или о досрочных выборах в Палате общин.

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