ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посли ЄС відклали розгляд відстрочки Brexit

Новини » В світі    25.10.2019 - 15:08
Посли ЄС відклали розгляд відстрочки Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В ЄС хочуть дочекатися голосування британських депутатів щодо проведення дострокових парламентських виборів

Посли Європейського союзу відклали розгляд щодо продовження терміну виходу Великобританії з ЄС до наступного понеділка або вівторка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято, щоб врахувати результати голосування депутатів про те, чи погодиться парламент з вимогою прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення дострокових парламентських виборів.

Головний дипломат ЄС Мішель Барньє сказав, що дискусія послів не завершилася яким-небудь просуванням. "Немає рішення", - сказав він.

Нагадаємо, британський парламент провалив голосування за угоду про вихід Великбританії з Євросоюзу. У парламенті заявили, що будуть голосувати за відстрочку Brexit.

Раніше повідомлялося, що Джонсон прагне отримати схвалення угоди по Brexit, намагаючись проштовхнути через парламент у прискорені терміни, щоб Великобританія могла покинути ЄС 31 жовтня. Якщо угода не буде схвалена, Джонсон планує провести дострокові вибори до кінця року.

Також зазначимо, що більшість держав-членів ЄС (крім Франції) хочуть прийняти умови продовження, запитані раніше Джонсоном в листі, відправленому в минулу суботу, згідно з яким Brexit може бути відкладений до 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що уряд Великобританії не планує проводити дебати на наступному тижні безпосередньо за Вrexit або про дострокові вибори в Палаті громад.

Українці посіли перше місце за дозволами на проживання в ЄС Посли ЄС сьогодні розглянуть відтермінування Brexit
Новини України ЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся