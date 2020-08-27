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Послы ЕС и глава МИД Беларуси провели закрытую встречу

Автор: РБК-Украина

Европейские послы провели закрытую встречу с главой Министерства иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем из-за ситуации в стране. Встреча состоялась сегодня утром по инициативе белорусской стороны.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

До этого европейские послы обращались с соответствующими просьбами, чтобы обсудить ситуацию в стране после президентских выборов. Главными темами были ситуация в Беларуси и перспективы дальнейших отношений с ЕС.

Послы каких стран присутствовали на встрече - не уточняется.

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Напомним, послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить политические преследования.

Ранее сообщалось, что Литва включила в санкционный список Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Отметим, что 14 августа белорусский Центризбирком объявил официальные результаты выборов президента, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что три оппозиционные кандидаты подавали жалобы на результаты выборов, которые были отклонены ЦИК.

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