Суспільство Освіта Гроші Зміни

Послуги для водіїв у "Дії" призупинили: коли все знову запрацює

Фото: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Сервісні центри МВС готуються до запровадження нового тарифу на бланки, через що вартість деяких водійських послуг зміниться. Для технічної підготовки потрібен час, тому з 13 жовтня ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні.

Невдовзі функції відновлять - водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.

"Щойно буде зелене світло, обов’язково повідомимо", - заявили у "Дії".

Нагадаємо, Кабмін дозволив запуск нових послуг для водіїв у "Дії". Українці зможуть онлайн бронювати та закріплювати номерні знаки за авто, без відвідування сервісних центрів МВС. Також стане доступним перегляд і продовження збереження номерів, а ще вибір комбінації для нового авто.

РБК-Україна також писало про різницю між платними та індивідуальними номерними знаками. Платна комбінація - це вже готові номери з красивими цифрами (від 2 400 до 96 000 гривень), індивідуальний номер - унікальний напис, який автовласник обирає сам (до 40 днів на виготовлення). Обидва варіанти можна замовити онлайн через Кабінет водія або у сервісних центрах МВС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДіяВодії