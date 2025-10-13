Послуги для водіїв у "Дії" призупинили: коли все знову запрацює

У застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Сервісні центри МВС готуються до запровадження нового тарифу на бланки, через що вартість деяких водійських послуг зміниться. Для технічної підготовки потрібен час, тому з 13 жовтня ці послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні.
Невдовзі функції відновлять - водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків.
"Щойно буде зелене світло, обов’язково повідомимо", - заявили у "Дії".
Нагадаємо, Кабмін дозволив запуск нових послуг для водіїв у "Дії". Українці зможуть онлайн бронювати та закріплювати номерні знаки за авто, без відвідування сервісних центрів МВС. Також стане доступним перегляд і продовження збереження номерів, а ще вибір комбінації для нового авто.
РБК-Україна також писало про різницю між платними та індивідуальними номерними знаками. Платна комбінація - це вже готові номери з красивими цифрами (від 2 400 до 96 000 гривень), індивідуальний номер - унікальний напис, який автовласник обирає сам (до 40 днів на виготовлення). Обидва варіанти можна замовити онлайн через Кабінет водія або у сервісних центрах МВС.