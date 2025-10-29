ua en ru
Послуга "єМалятко" знову доступна у 7 областях: як оформити документи онлайн одним пакетом

Середа 29 жовтня 2025 13:22
Послуга "єМалятко" знову доступна у 7 областях (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Послуга "єМалятко" знову доступна для батьків у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях. З 17 жовтня у цих областях тимчасово онлайн оформлення документів на дитину не працювало.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Одна заява - цілий пакет послуг

Тепер батьки можуть оформити через одну онлайн-заявку:

  • реєстрацію та свідоцтво про народження;
  • внесення малюка до необхідних реєстрів;
  • отримання матеріальної допомоги;
  • та інші важливі державні послуги.

Як скористатися "єМалятком"

  • Авторизуйтеся на порталі Дія через BankID, Дія.Підпис або інший КЕП.
  • Заповніть онлайн-форму.

"Тепер можна витрачати час на малечу, а не на черги", - зазначають у "Дії".

Хто реалізує послугу

"єМалятко" реалізовано Мінцифрою спільно з Мін’юстом, Мінсоцполітики, МОЗ, Державною міграційною службою та Державною податковою службою.

Проект підтримали міжнародні програми та партнери:

  • швейцарсько-українська EGAP;
  • Фонд Східна Європа;
  • естонська Академія електронного врядування EGA;
  • U-LEAD з Європою, EU4PAR, SURGe;
  • та Уряд Канади.

Послуга &quot;єМалятко&quot; знову доступна у 7 областях: як оформити документи онлайн одним пакетом"єМалятко" повернули у 7 областей (скриншот)

Чому призупиняли послугу

Нагадаємо, що з 17 жовтня у 7 областях України тимчасово були недоступні онлайн-послуги ДРАЦС на порталі "Дія". Послуги призупинили через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС.

Крім програми "єМалятко", були недоступні послуги: повторна видача свідоцтва про народження, повторна видача свідоцтва про зміну імені, повторна видача свідоцтва про шлюб, повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу, повторна видача свідоцтва про смерть, витяг про народження, витяг про зміну імені, витяг про шлюб, витяг про розірвання шлюбу, витяг про смерть.

