Послуга "єМалятко" знову доступна у 7 областях: як оформити документи онлайн одним пакетом

Послуга "єМалятко" знову доступна для батьків у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях. З 17 жовтня у цих областях тимчасово онлайн оформлення документів на дитину не працювало.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Дію ".

"Тепер можна витрачати час на малечу, а не на черги", - зазначають у "Дії".

Тепер батьки можуть оформити через одну онлайн-заявку:

Чому призупиняли послугу

Нагадаємо, що з 17 жовтня у 7 областях України тимчасово були недоступні онлайн-послуги ДРАЦС на порталі "Дія". Послуги призупинили через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС.

Крім програми "єМалятко", були недоступні послуги: повторна видача свідоцтва про народження, повторна видача свідоцтва про зміну імені, повторна видача свідоцтва про шлюб, повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу, повторна видача свідоцтва про смерть, витяг про народження, витяг про зміну імені, витяг про шлюб, витяг про розірвання шлюбу, витяг про смерть.