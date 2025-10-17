ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

єМалятко, витяги про шлюб та смерть: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 11:07
UA EN RU
єМалятко, витяги про шлюб та смерть: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг Фото: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У 7 областях України тимчасово будуть недоступні онлайн-послуги ДРАЦС на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - пояснили в компанії.

Які послуги будуть на паузі:

  • повторна видача свідоцтва про народження
  • повторна видача свідоцтва про зміну імені
  • повторна видача свідоцтва про шлюб
  • повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу
  • повторна видача свідоцтва про смерть
  • витяг про народження
  • витяг про зміну імені
  • витяг про шлюб
  • витяг про розірвання шлюбу
  • витяг про смерть
  • єМалятко - послуга не працюватиме також у ЦНАП та пологових будинках.

Українців попередили, що якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву.

"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете - після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - додали в "Дії".

Послуги "Дії"

Зауважимо, що днями у застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.

Нагадаємо також, що в Україні також запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцями від імені міністра цифрової трансформації.

Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить