Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях: как оформить документы онлайн одним пакетом
Услуга "єМалятко" снова доступна для родителей в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. С 17 октября в этих областях временно онлайн оформление документов на ребенка не работало.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Одно заявление - целый пакет услуг
Теперь родители могут оформить через одну онлайн-заявку:
- регистрацию и свидетельство о рождении;
- внесение малыша в необходимые реестры;
- получение материальной помощи;
- и другие важные государственные услуги.
Как воспользоваться "єМалятком"
- Авторизуйтесь на портале Дія через BankID, Дія.Підпис или другой КЭП.
- Заполните онлайн-форму.
"Теперь можно тратить время на малышей, а не на очереди", - отмечают в "Дії".
Кто реализует услугу
"еМалятко" реализовано Минцифрой совместно с Минюстом, Минсоцполитики, Минздравом, Государственной миграционной службой и Государственной налоговой службой.
Проект поддержали международные программы и партнеры:
- швейцарско-украинская EGAP;
- Фонд Восточная Европа;
- эстонская Академия электронного управления EGA;
- U-LEAD с Европой, EU4PAR, SURGe;
- и Правительство Канады.
"єМалятко" вернули в 7 областей (скриншот)
Почему приостанавливали услугу
Напомним, что с 17 октября в 7 областях Украины временно были недоступны онлайн-услуги ДРАЦС на портале "Дія". Услуги приостановили из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС.
Кроме программы "єМалятко", были недоступны услуги: повторная выдача свидетельства о рождении, повторная выдача свидетельства об изменении имени, повторная выдача свидетельства о браке, повторная выдача свидетельства о расторжении брака, повторная выдача свидетельства о смерти, выписка о рождении, выписка об изменении имени, выписка о браке, выписка о расторжении брака, выписка о смерти.