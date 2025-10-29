ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях: как оформить документы онлайн одним пакетом

Среда 29 октября 2025 13:22
UA EN RU
Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях: как оформить документы онлайн одним пакетом Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Услуга "єМалятко" снова доступна для родителей в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. С 17 октября в этих областях временно онлайн оформление документов на ребенка не работало.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Одно заявление - целый пакет услуг

Теперь родители могут оформить через одну онлайн-заявку:

  • регистрацию и свидетельство о рождении;
  • внесение малыша в необходимые реестры;
  • получение материальной помощи;
  • и другие важные государственные услуги.

Как воспользоваться "єМалятком"

  • Авторизуйтесь на портале Дія через BankID, Дія.Підпис или другой КЭП.
  • Заполните онлайн-форму.

"Теперь можно тратить время на малышей, а не на очереди", - отмечают в "Дії".

Кто реализует услугу

"еМалятко" реализовано Минцифрой совместно с Минюстом, Минсоцполитики, Минздравом, Государственной миграционной службой и Государственной налоговой службой.

Проект поддержали международные программы и партнеры:

  • швейцарско-украинская EGAP;
  • Фонд Восточная Европа;
  • эстонская Академия электронного управления EGA;
  • U-LEAD с Европой, EU4PAR, SURGe;
  • и Правительство Канады.

Услуга &quot;єМалятко&quot; снова доступна в 7 областях: как оформить документы онлайн одним пакетом"єМалятко" вернули в 7 областей (скриншот)

Почему приостанавливали услугу

Напомним, что с 17 октября в 7 областях Украины временно были недоступны онлайн-услуги ДРАЦС на портале "Дія". Услуги приостановили из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС.

Кроме программы "єМалятко", были недоступны услуги: повторная выдача свидетельства о рождении, повторная выдача свидетельства об изменении имени, повторная выдача свидетельства о браке, повторная выдача свидетельства о расторжении брака, повторная выдача свидетельства о смерти, выписка о рождении, выписка об изменении имени, выписка о браке, выписка о расторжении брака, выписка о смерти.

Читайте РБК-Украина в Google News
єМалятко послуги Дия
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине