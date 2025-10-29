Услуга "єМалятко" снова доступна в 7 областях: как оформить документы онлайн одним пакетом

Услуга "єМалятко" снова доступна для родителей в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. С 17 октября в этих областях временно онлайн оформление документов на ребенка не работало.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію ".

"Теперь можно тратить время на малышей, а не на очереди", - отмечают в "Дії".

Теперь родители могут оформить через одну онлайн-заявку:

Почему приостанавливали услугу

Напомним, что с 17 октября в 7 областях Украины временно были недоступны онлайн-услуги ДРАЦС на портале "Дія". Услуги приостановили из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС.

Кроме программы "єМалятко", были недоступны услуги: повторная выдача свидетельства о рождении, повторная выдача свидетельства об изменении имени, повторная выдача свидетельства о браке, повторная выдача свидетельства о расторжении брака, повторная выдача свидетельства о смерти, выписка о рождении, выписка об изменении имени, выписка о браке, выписка о расторжении брака, выписка о смерти.