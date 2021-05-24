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Послов Беларуси вызвали в МИД Германии и Британии из-за инцидента с самолетом Ryanair

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Берлин, Понедельник 24 мая 2021 18:53
Послов Беларуси вызвали в МИД Германии и Британии из-за инцидента с самолетом Ryanair Фото: послов Беларуси вызвали в МИД Германии и Британии из-за самолета Ryanair (wikimedia by Ronnie Macdonald)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Послов Беларуси в Германии и Великобритании вызвали в МИД этих стран из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске. Дипломатам заявили, что действия белорусских властей нарушают международное право и являются недопустимыми.

Об этом сообщили пресс-службы дипломатических ведомств.

В МИД Германии назвали полученные объяснения властей Беларуси относительно вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске абсурдными и неубедительными. "Поэтому сегодня вечером мы вызвали в МИД белорусского посла. Разговор будет вести статс-секретарь Мигель Бергер», — цитирует пресс-служба главу ведомства Хайко Мааса.

В МИД Великобритании также сообщили о вызове белорусского посла в связи с инцидентом в Минске. Глава британского дипведомства Доминик Рааб осудил действия властей Беларуси и призвал привлечь к ответу "режим президента страны Александра Лукашенко за вопиющее нарушение международного права".

Напомним, сегодня, 24 мая, в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича послов Беларуси вызвали в МИД Чехии и Евросоюза.

Отметим, инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича и ответ на них будут рассматривать на сегодняшнем заседании Совета Европы. По информации Bloomberg, Евросоюз может прекратить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Кроме того, Эстония предложила вынести ситуацию с самолетом Ryanair на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Как писало РБК-Украина, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не пересекали воздушное пространство Беларуси.

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