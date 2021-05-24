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Послів Білорусі викликали в МЗС Німеччини та Британії через інцидент з літаком Ryanair

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Берлін, Понеділок 24 травня 2021 18:53
Послів Білорусі викликали в МЗС Німеччини та Британії через інцидент з літаком Ryanair Фото: послів Білорусі викликали в МЗС Німеччини та Британії через літак Ryanair (wikimedia by Ronnie Macdonald)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Послів Білорусі в Німеччині і Великобританії викликали в МЗС цих країн через екстреної посадки літака компанії Ryanair в Мінську. Дипломатам заявили, що дії білоруської влади порушують міжнародне право і є неприпустимими.

Про це повідомили пресслужби дипломатичних відомств.

У МЗС Німеччини назвали отримані пояснення влади Білорусі щодо вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську абсурдними і непереконливими. "Тому сьогодні ввечері ми викликали в МЗС білоруського посла. Розмову вестиме статс-секретар Мігель Бергер",- цитує пресслужба главу відомства Хайко Мааса.

У МЗС Великобританії також повідомили про виклик білоруського посла у зв'язку з інцидентом у Мінську. Глава британського дипвідомства Домінік Рааб засудив дії влади Білорусі і закликав залучити до відповіді "режим президента країни Олександра Лукашенка за кричуще порушення міжнародного права".

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, у зв'язку з екстреною посадкою літака авіакомпанії Ryanair в Мінську і затриманням засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича послів Білорусі викликали в МЗС Чехії і Євросоюзу.

Зазначимо, інцидент з літаком Ryanair і затриманням опозиціонера Протасевича і відповідь на них розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. За інформацією Bloomberg, Євросоюз може припинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Крім того, Естонія запропонувала винести ситуацію з літаком Ryanair на обговорення Ради Безпеки ООН.

Як писало РБК-Україна, після інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не перетинали повітряний простір Білорусі.

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