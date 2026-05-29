Посли країн G7 відповіли, чи поїдуть з Києва після погроз РФ атакувати столицю

01:16 29.05.2026 Пт
2 хв
Попри погрози москви дипломати залишаться у столиці
aimg Юлія Маловічко
Фото: посли країн G7 (з відкритих джерел)

Посли країн G7 заявили, що продовжують працювати у Києві, незважаючи на нові погрози Росії щодо можливих ударів по столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву послів у мережі Х.

У повідомленні зазначається, що представники держав "Групи семи" вранці провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні. Сторони обговорили питання покращення інвестиційного та бізнес-клімату.

"Попри погрози з боку Росії, усі країни G7 залишаються в Києві та продовжують роботу на підтримку України", - наголосили дипломати.

Заява пролунала на тлі чергових погроз Москви про можливі "системні удари" по українській столиці.

Як відомо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що Росія нібито розпочинає "послідовні удари" по об’єктах у Києві.

Після цього російське МЗС закликало іноземні держави евакуювати дипломатичні місії зі столиці України.

Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також заявила, що європейські дипломати не планують залишати Київ через російські погрози.

Зазначимо, в ЄС відреагували на погрози Росії Києву та викликали представників з Москви до Європи, про що заявила речниця Європейської комісії Аніті Хіппер.

Що справді стоїть за погрозами Кремля - пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

