Посли країн ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти Росії, - журналіст

Посли країн-членів Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкції проти Росії. Також європейські дипломати схвалили й інші санкції проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в X (Twitter).

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій щодо Росії", - повідомив журналіст. За його словами, паралельно посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї. За даними Bloomberg, у новому пакеті санкцій ЄС фокус спрямований проти "тіньового флоту" Росії, а також на людях та компаніях, які допомагають Москві обходити вже діючі санкції.