Послы стран ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против России, - журналист
Послы стран-членов Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России. Также европейские дипломаты одобрили и другие санкции против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X (Twitter).
"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций в отношении России", - сообщил журналист.
По его словам, параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.
По данным Bloomberg, в новом пакете санкций ЕС фокус направлен против "теневого флота" России, а также на людях и компаниях, которые помогают Москве обходить уже действующие санкции.
Санкции против России
Стоит отметить, что ЕС принял предыдущий 16-й пакет антироссийских санкций в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Союзники Украины объявили, что усилят санкции против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявили, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.
Также об усилении санкционного давления говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент США Дональд Трамп также допускал ссылки американских санкций, если Москва не сделает шаг к миру.
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