Посли ЄС погодили збільшення річного виробництва боєприпасів до 1 мільйона

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС та кращій підтримці Збройних сил України та держав-членів ЄС з боку оборонної промисловості.

#COREPERII EU Ambassadors just approved mandate for negotiations з @Europarl_EN on ASAP Regulation.



Це буде спричинити рамку-накопичувача EU амуніційної виробничої сили, завдаючи її відмінній індустрії до більшої допомоги українським і державним державам' armed forces.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 23, 2023

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він наголошував, що таке зволікання вимірюється людським життям.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

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