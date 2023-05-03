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Країни ЄС вже зараз передадуть Україні боєприпаси на мільярд євро, - Шмигаль

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Середа 03 травня 2023 18:26
Країни ЄС вже зараз передадуть Україні боєприпаси на мільярд євро, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро.

"Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України", - уточнив глава уряду.

При цьому шведське головування у Раді ЄС підтверджує, що посли сьогодні, 3 травня, схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Прем'єр також наголосив, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.

Нагадаємо, країни ЄС кілька разів не змогли домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що таке зволікання вимірюється людськими життями.

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