Європарламент схвалив збільшення виробництва боєприпасів та ракет для України

Європарламент підтримав законопроект про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. Документ покликаний розв'язати проблему нестачі оборонної продукції в ЄС і прискорити постачання боєприпасів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту .

Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити постачання оборонної продукції в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

Єврокомісія визначатиме, картуватиме та постійно контролюватиме наявність оборонних товарів, їхніх компонентів та відповідної сировини. Пропозиція встановлює механізми, принципи та тимчасові правила для забезпечення своєчасної та тривалої наявності цієї оборонної продукції для її покупців на території ЄС.

При цьому наголошується, що ефективність постанови буде оцінено до середини 2024 року з урахуванням розвитку ситуації у сфері безпеки. На підставі отриманих результатів може бути розглянуто питання про продовження цих заходів і виділення додаткового бюджету.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він наголошував, що таке зволікання вимірюється людським життям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.