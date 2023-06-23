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Послы ЕС согласовали увеличение годового производства боеприпасов до 1 миллиона

Фото: Послы ЕС согласовали увеличение годового производства боеприпасов до 1 миллиона (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Постоянные представители государств-членов Европейского союза согласовали проект регламента "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP). Данный документ предусматривает производство до 1 миллиона боеприпасов ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение шведского председательство в Совете ЕС в Twitter.

Регламент ASAP будет способствовать увеличению производственных мощностей снарядов ЕС и лучшей поддержке Вооруженных сил Украины и государств-членов ЕС со стороны оборонной промышленности.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

Помимо этого в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет.

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