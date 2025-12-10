Посли ЄС погодили санкції проти понад 40 танкерів "тіньового флоту" Росії, - ЗМІ

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз офіційно схвалив новий - вже 19-й - пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Окрім того, ЄС майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, посилюючи тиск на Кремль та підтримуючи Україну.

Тим часом видання Politico повідомило, що Європейський Союз може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії у січні. Обговорення розпочнеться після новорічних свят.

Один із європейських чиновників, якого цитує видання, заявив, що зараз це не є пріоритетом.

Джерела розповіли, що в підготовчих органах відбуваються неформальні дискусії щодо нового пакета санкцій, особливо щодо потенційних списків, але це "стандартна підготовча робота".

Водночас нещодавно стало відомо, що Європейська комісія може додати певну кількість танкерів "тіньового флоту" РФ в окремі санкційні списки, якщо не встигне ухвалити 20-й пакет санкцій до нового року.