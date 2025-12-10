RU

Послы ЕС согласовали санкции против более 40 танкеров "теневого флота" России, - СМИ

Фото: послы ЕС согласовали санкции против более 40 танкеров "теневого флота" России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Послы Европейского Союза продолжают обсуждать новый пакет санкций против России. В список уже добавили, в частности, более 40 танкеров "теневого флота".

Как передает РБК-Украина, об этом об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

По его словам, сегодня послы ЕС согласовали введение санкций против:

  • 9 лиц/фирм, которые способствуют внесению в черный список "теневого флота";
  • 43 танкеров "теневого флота" РФ;
  • 12 человек и 2 организаций, которые дестабилизируют ситуацию в ЕС, в частности офицеров ГРУ, членов клуба "Валдай" и граждан США, Франции и Швейцарии, которые работают на Россию.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Кроме того, ЕС почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России, усиливая давление на Кремль и поддерживая Украину.

Между тем издание Politico сообщило, что Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России в январе. Обсуждение начнется после новогодних праздников.

Один из европейских чиновников, которого цитирует издание, заявил, что сейчас это не является приоритетом.

Источники рассказали, что в подготовительных органах происходят неформальные дискуссии по новому пакету санкций, особенно относительно потенциальных списков, но это "стандартная подготовительная работа".

В то же время недавно стало известно, что Европейская комиссия может добавить определенное количество танкеров "теневого флота" РФ в отдельные санкционные списки, если не успеет принять 20-й пакет санкций до нового года.

