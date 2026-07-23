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Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії

10:19 23.07.2026 Чт
1 хв
Що відомо про новий пакет обмежень?
aimg Олена Чупровська
Фото: Посли ЄС нарешті домовились про новий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)

Постійні представники країн Європейського Союзу нарешті домовилися щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Зараз тривають останні технічні узгодження документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентку Радіо Свобода, яка отримала інформацію від посадовця ЄС.

Що відомо про ухвалення пакета

Дипломат Євросоюзу розповів, що зараз завершується технічна робота над документом.

Письмову процедуру затвердження пакета планують запустити вже сьогодні вдень.

Як ЄС узгоджував 21-й пакет

Шлях до 21-го пакета санкцій виявився довгим і складним для Євросоюзу.

15 липня посли країн-членів ЄС не змогли досягти згоди щодо нового пакета обмежень проти Росії - переговори тоді зайшли в глухий кут.

Тим часом 22 липня стало відомо, чому так багато держав-членів гальмують ухвалення пакета.

Греція виступила проти заборони транспортувати російський скраплений газ, Австрія відстоювала інтереси банку Raiffeisen, а Болгарія, Франція та Італія блокували обмеження щодо окремих осіб і колишніх військових РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз паралельно посилює тиск на "тіньовий флот" Росії на морі.

У Середземному морі сили ЄС захопили нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у плаванні під чужим прапором, а операції EUNAVFOR ATALANTA дозволили здійснювати огляди суден "тіньового флоту".

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