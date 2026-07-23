Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран Европейского Союза наконец-то договорились о 21-м пакете санкций против России. Сейчас продолжаются последние технические согласования документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку Радио Свобода, получившую информацию от чиновника ЕС.
Дипломат Евросоюза рассказал, что сейчас завершается техническая работа над документом.
Письменную процедуру утверждения пакета планируется запустить уже сегодня днем.
Путь к 21-му пакету санкций оказался длинным и сложным для Евросоюза.
15 июля послы стран-членов ЕС не смогли достичь согласия нового пакета ограничений против России - переговоры тогда зашли в тупик.
Между тем 22 июля стало известно, почему так многие государства-члены тормозят принятие пакета .
Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, Австрия отстаивала интересы банка Raiffeisen, а Болгария, Франция и Италия блокировали ограничения в отношении отдельных лиц и бывших военных РФ.
Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз параллельно усиливает давление на "теневой флот" России на море.
В Средиземном море силы ЕС захватили нефтяной танкер MV SOUTH STAR , подозреваемый в плавании под чужим флагом, а операции EUNAVFOR ATALANTA позволили осуществлять осмотры судов "теневого флота".