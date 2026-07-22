Європа вийшла на "полювання" за "тіньовим флотом" РФ. Перший танкер уже захоплений

У Середземному морі захопили танкер MV SOUTH STAR - його підозрюють у плаванні під чужим прапором. Це лише перший епізод нового тиску ЄС на "тіньовий флот" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас у X.

Що відомо про захоплення SOUTH STAR

20 липня в рамках операції ЄС під назвою EUNAVFOR MED IRINI було захоплено нафтовий танкер MV SOUTH STAR.

Судно підозрюють у плаванні під чужим прапором, що є порушенням міжнародного морського права. За словами Каллас, кожен незаконний рейс тіньового флоту допомагає підтримувати військову машину Росії.

Фото: У Середземному морі ЄС захопив танкер MV SOUTH STAR (x.com/kajakallas)

"Ми посилюємо тиск на тіньовий флот Росії. 20 липня сили операції EUNAVFOR MED IRINI захопили нафтовий танкер MV SOUTH STAR, підозрюваний у плаванні під чужим прапором, що порушує міжнародне морське право", - написала Каллас.

Дипломатка ЄС зазначила, що санкції об'єднання узгоджуються з діями Європи на морі.

Нові повноваження операції ATALANTA

Паралельно цього тижня держави-члени ЄС дозволили операції EUNAVFOR ATALANTA розпочати висадки на судна підозрюваного російського "тіньового флоту" під час перевірки їхнього прапора - так само, як це робить операція IRINI.

"Це рішення ще більше затягує кордон", - додала Каллас.