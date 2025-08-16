Посли ЄС обговорять війну в Україні після зустрічі Трампа і Путіна

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін напередодні провели зустріч на Алясці.

Переговори пройшли у форматі "три на три" і тривали майже три години. Попри те, що обидві сторони позитивно схарактеризували розмову, після завершення зустрічі спільний обід було скасовано.

Після переговорів Трамп і Путін провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання. Детальніше про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп заявив, що угоди щодо України не досягли, але "певний прогрес є". Американський лідер дорогою до Вашингтону поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами НАТО.

Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом війну.