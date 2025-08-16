Послы ЕС обсудят войну в Украине после встречи Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин накануне провели встречу на Аляске.

Переговоры прошли в формате "три на три" и продолжались почти три часа. Несмотря на то, что обе стороны положительно охарактеризовали разговор, после завершения встречи совместный обед был отменен.

После переговоров Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы. Подробнее о встрече - в материале РБК-Украина.

Трамп заявил, что соглашения по Украине не достигли, но "определенный прогресс есть". Американский лидер по дороге в Вашингтон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами НАТО.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом войну.